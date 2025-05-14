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LentaMsk.RU

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Мединский возглавит делегацию для переговоров с Украиной

Информация об этом опубликована на официальном сайте Кремля. «Утвердить следующий состав делегации Российской Федерации для переговоров с Украиной: Мединский Владимир Ростиславович – помощник […] The post Мединский возглавит делегацию для переговоров с Украиной first appeared on LentaMsk.

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