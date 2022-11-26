У «МЮ» почти нет шансов на Беллингема, «Ливерпуль», «Реал» и «Ман Сити» поборются за него. Сумма трансфера – до 150 млн евро

У «Манчестер Юнайтед» нет шансов на Джуда Беллингема – за него поборются три клуба. Как пишет Sky Sport Deutschland, полузащитник дортмундской «Боруссии» и сборной Англии есть в списках почти всех топ-клубов мира, но у «Манчестер Юнайтед» практически нет шансов на его трансфер.