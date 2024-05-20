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Как дедушки: Маклаков и Укупник показали подросших дочерей

63-летний Алексей Маклаков исполнил роль начальника майора Грома Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН В Москве состоялась светская премьера блокбастера Олег Трофима «Майор Гром: Игра», который выйдет в прокат 23 мая.

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