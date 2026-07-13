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Живая Кубань

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Что будет, если съесть червивую вишню или черешню

Что будет, если съесть червивую вишню или черешню

Что будет, если съесть червивую вишню или черешнюМногие из нас хотя бы раз в жизни, с аппетитом уплетая ягоды, с ужасом обнаруживали внутри «сюрприз» в виде маленького червячка.

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