Палата представителей США одобрила законопроект о санкциях против МУС. О чем говорится в документе?

Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о санкциях против МУС Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект, который предусматривает возможность введения Вашингтоном санкций в отношении Международного уголовного суда (МУС) за разбирательства в отношении Соединенных Штатов и их союзников.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии