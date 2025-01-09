Палата представителей США одобрила законопроект о санкциях против МУС. О чем говорится в документе?

Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о санкциях против МУС Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект, который предусматривает возможность введения Вашингтоном санкций в отношении Международного уголовного суда (МУС) за разбирательства в отношении Соединенных Штатов и их союзников.