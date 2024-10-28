Депутат Никитин: Для получения пенсии в 50 тыс. рублей нужно иметь стаж 50 лет

По словам депутата Московской областной думы и председателя областного Союза пенсионеров Анатолия Никитина, для того чтобы получать пенсию в размере 50 тысяч рублей, россиянам необходимо накопить 350 пенсионных баллов за свою трудовую жизнь.
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