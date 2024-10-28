Общественная сл...
В миреОбществоЭкономикаСпортГлавное
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Общественная служба новостей

2 171 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лидия Санникова
    Израиль пригрозил...
  • АЛЕКСАНДР Крымский
    Этот риэлтор пусть купит себе квартру.Риелтор Сутормин ...
  • Модест
    Интересно, сколько заплатили Филимонову производители самогонных аппаратов.😄В Вологодской обл...

Депутат Никитин: Для получения пенсии в 50 тыс. рублей нужно иметь стаж 50 лет

Депутат Никитин: Для получения пенсии в 50 тыс. рублей нужно иметь стаж 50 лет

По словам депутата Московской областной думы и председателя областного Союза пенсионеров Анатолия Никитина, для того чтобы получать пенсию в размере 50 тысяч рублей, россиянам необходимо накопить 350 пенсионных баллов за свою трудовую жизнь.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх