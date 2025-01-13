В Бурятии 22 вагона грузового поезда сошли с рельсов

В Бурятии сошли с рельсов 22 вагона грузового поезда. Как сообщили в Восточно-Сибирской железной дороге, пострадавших нет, однако повреждено 250 метров путей и 100 метров контактной сети, передаёт «Газета.
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