Кримсон Дайджест Путин объясняет почему поддерживает действия ЦБ и Минфина, несмотря на (вполне известную ему) критику в адрес "экономического блока".
Почему Путин поддерживает ЦБ и Минфин
Комментарии
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Алексей Камышов
"...слабое движение вперёд..."?! В чём оно выражается? В том, что, наконец-то, обстоятельства ЗАСТАВИЛИ принять в эксплуатацию свою собственную платёжную систему (НСПК) и, наконец-то, разрешить в оборот национальную карточную систему (МИР)? Или, наконец-то, принять несколько новых Отраслевых Банковских Стандартов, тупо скопированных со стандартов ЕС (PSD, EBA, MIT и многих других европейских организаций)? И это не мы устанавливаем "правила игры" на финансовых рынках, а они. А мы лишь тупо копируем и принимаем их "ПРАВИЛА ИГРЫ". А её безусловное подчинение требованиям FATCA?! О какой "государственной независимости" можно рассуждать, когда наш Регулятор безусловно подчиняется требованиям законодательства вражеского государства?
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8 час.
Алексей Камышов
Там, кроме Премьера, Глав МИД и силовых Министерств, и отметить-то особо больше не кого. Одни "Мантуровы" с блондинками типа "Голиковой". Только щёки важно дуют...
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8 час.
Виктор Илюшин
Страна работает на обогащение олигархата и банкиров. Призывы сплотиться нужно адресовать олигархам, которые сделали личную корысть идеологией государства и загоняют народ всё больше в нищету, и Путин выражает интересы буржуазии той, которой выгодна такая финансовая политика, поэтому такие у него обтекаемые высказывания. На первом месте интересы крупного капитала, остальное по остаточному принципу.
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8 час.
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