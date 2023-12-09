Театр абсурда
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Театр абсурда

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Почему Путин поддерживает ЦБ и Минфин

Почему Путин поддерживает ЦБ и Минфин

Кримсон Дайджест Путин объясняет почему поддерживает действия ЦБ и Минфина, несмотря на (вполне известную ему) критику в адрес "экономического блока".

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Комментарии
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Алексей Камышов
&quot;...слабое движение вперёд...&quot;?! В чём оно выражается? В том, что, наконец-то, обстоятельства ЗАСТАВИЛИ принять в эксплуатацию свою собственную платёжную систему (НСПК) и, наконец-то, разрешить в оборот национальную карточную систему (МИР)? Или, наконец-то, принять несколько новых Отраслевых Банковских Стандартов, тупо скопированных со стандартов ЕС (PSD, EBA, MIT и многих других европейских организаций)? И это не мы устанавливаем &quot;правила игры&quot; на финансовых рынках, а они. А мы лишь тупо копируем и принимаем их &quot;ПРАВИЛА ИГРЫ&quot;. А её безусловное подчинение требованиям FATCA?! О какой &quot;государственной независимости&quot; можно рассуждать, когда наш Регулятор безусловно подчиняется требованиям законодательства вражеского государства?
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8 час.
Алексей Камышов
Там, кроме Премьера, Глав МИД и силовых Министерств, и отметить-то особо больше не кого. Одни &quot;Мантуровы&quot; с блондинками типа &quot;Голиковой&quot;. Только щёки важно дуют...
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8 час.
Виктор Илюшин
Страна работает на обогащение олигархата и банкиров. Призывы сплотиться нужно адресовать олигархам, которые сделали личную корысть идеологией государства и загоняют народ всё больше в нищету, и Путин выражает интересы буржуазии той, которой выгодна такая финансовая политика, поэтому такие у него обтекаемые высказывания. На первом месте интересы крупного капитала, остальное по остаточному принципу.
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8 час.

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