Почему Путин поддерживает ЦБ и Минфин

Алексей Камышов

"...слабое движение вперёд..."?! В чём оно выражается? В том, что, наконец-то, обстоятельства ЗАСТАВИЛИ принять в эксплуатацию свою собственную платёжную систему (НСПК) и, наконец-то, разрешить в оборот национальную карточную систему (МИР)? Или, наконец-то, принять несколько новых Отраслевых Банковских Стандартов, тупо скопированных со стандартов ЕС (PSD, EBA, MIT и многих других европейских организаций)? И это не мы устанавливаем "правила игры" на финансовых рынках, а они. А мы лишь тупо копируем и принимаем их "ПРАВИЛА ИГРЫ". А её безусловное подчинение требованиям FATCA?! О какой "государственной независимости" можно рассуждать, когда наш Регулятор безусловно подчиняется требованиям законодательства вражеского государства?