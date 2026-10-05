CL1! Follow Up - Potential Inverse Cup and Handle Update Crude Oil Futures NYMEX:CL1! jarrodcbaker Posting as an update to my prior CL1! idea where a potential inverse cup and handle is forming.
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