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CL1! Follow Up - Potential Inverse Cup and Handle Update

CL1! Follow Up - Potential Inverse Cup and Handle Update

CL1! Follow Up - Potential Inverse Cup and Handle Update Crude Oil Futures NYMEX:CL1! jarrodcbaker Posting as an update to my prior CL1! idea where a potential inverse cup and handle is forming.

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