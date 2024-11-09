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Проценты по банковским вкладам опять выросли. Что нужно знать

Проценты по банковским вкладам опять выросли. Что нужно знать

Информация в данном материале не является инвестиционной рекомендациейПосле повышения ключевой ставки до 21% банки начали поднимать не только стоимость кредитов (о том, как они связаны, мы рассказывали здесь), но и ставки по вкладам.

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