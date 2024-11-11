Традиции. Любимое галльское блюдо – это дикий поросенок, начиненный чесноком и обжаренный на вертеле на медленном огне.

А были ли гарниры? Конечно были. Дикого кабана подавали с гарниром из … зайца, гуся и прочей дичи. В те времена еще не было книг о здоровой и полезной пище, и не просвещенные галлы редко употребляли в пищу овощи и фрукты.
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