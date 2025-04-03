Дмириев заявил, что администрация Трампа уважительно ведёт себя с Москвой

Специальный представитель лидера Российской Федерации по взаимодействию с другими державами Кирилл Дмитриев высказался по поводу взаимоотношений, которые у Москвы сложились с новым американским правительством.
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