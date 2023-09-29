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Daily Moscow

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Маск заявил, что у граждан Украины нет возможности отказаться от службы в армии

Маск заявил, что у граждан Украины нет возможности отказаться от службы в армии

Комментируя публикацию американского журналиста и писателя Гленна Гринвальда о том, что все больше украинцев бегут из своей страны, поскольку не хотят, чтобы их использовали как пушечное мясо, бизнесмен и миллиардер Илон Маск Twitter!function(d,s,id){var js,fjs=d.

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