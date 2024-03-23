В блоке НАТО действительно проблемы глобального масштаба: все чаще военные, как рядовые, так и офицеры, стали писать рапорты об увольнении в со службы.
НАТО охватила неконтролируемая паника. Военные ЕС массово бегут из казарм в один конец
Комментарии
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Алексей Исупов
В России же, не смотря на относительное спокойствие, никогда не забывали про армию. Постоянно ее модернизировали, насыщали новыми видами вооружений и улучшали условия службы. Военные могли рассчитывать на приоритетное поступление в ВУЗы, получение жилья по льготным программам и многое другое.
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19 час.
Алексей Исупов
Интересно, про 90-ые забыли? Образование, жилье, и многое другое - все на словах. Проблем в армии - море. И слава нашим ребятам, что не смотря ни на что, они бьются, и побеждают.
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19 час.
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