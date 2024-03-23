НАТО охватила неконтролируемая паника. Военные ЕС массово бегут из казарм в один конец

Алексей Исупов

В России же, не смотря на относительное спокойствие, никогда не забывали про армию. Постоянно ее модернизировали, насыщали новыми видами вооружений и улучшали условия службы. Военные могли рассчитывать на приоритетное поступление в ВУЗы, получение жилья по льготным программам и многое другое.