Столкновение грузовика и легковушки в Рыбновском районе Рязанской области

29 июля в 07:15, на 165-ом километре трассы М-5 «Урал» в Рыбновском районе произошло столкновение грузовика и легковушки29 июля в 07:15, на 165-ом километре трассы М-5 «Урал» в Рыбновском районе произошло столкновение грузовика и легковушки.
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