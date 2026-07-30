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Рязанские новости

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Столкновение грузовика и легковушки в Рыбновском районе Рязанской области

Столкновение грузовика и легковушки в Рыбновском районе Рязанской области

29 июля в 07:15, на 165-ом километре трассы М-5 «Урал» в Рыбновском районе произошло столкновение грузовика и легковушки29 июля в 07:15, на 165-ом километре трассы М-5 «Урал» в Рыбновском районе произошло столкновение грузовика и легковушки.

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