Столкновение грузовика и легковушки в Рыбновском районе Рязанской области

29 июля в 07:15, на 165-ом километре трассы М-5 «Урал» в Рыбновском районе произошло столкновение грузовика и легковушки29 июля в 07:15, на 165-ом километре трассы М-5 «Урал» в Рыбновском районе произошло столкновение грузовика и легковушки.