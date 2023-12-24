В России сироты старше 23 лет получат жилищные сертификаты в 2024 году

В следующем году дети-сироты, которым исполнилось 23 года, смогут получить сертификаты на покупку благоустроенного жилья в любом регионе РФ или на полное погашение ипотеки, сообщается в пресс-службе кабмина.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии