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В России сироты старше 23 лет получат жилищные сертификаты в 2024 году

В России сироты старше 23 лет получат жилищные сертификаты в 2024 году

В следующем году дети-сироты, которым исполнилось 23 года, смогут получить сертификаты на покупку благоустроенного жилья в любом регионе РФ или на полное погашение ипотеки, сообщается в пресс-службе кабмина.

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