‼️🇺🇦🙆♀️ В Раде снова предложили мобилизовать женщин и ввести обязательную службу для всех выпускников школ ▪️Безуглая выступила за обязательную военную службу продолжительностью от одного до двух лет для всех юношей и девушек после окончания школы, без исключений.
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