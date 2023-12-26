Не могу понять, каким образом этот процент извращенцев всё время сидит на наших телевизионных экранах – основа пятой колонны

Игорь Максаков

Просто в стране, где в Конституции нет Статьи "ИДЕОЛОГИЯ", в которой должны быть прописаны нравственные ценности многонационального народа России, всё так и будет. Будет разложение человека на фекальном уровне и превращение личности в вонючее вшивое тряпьё. Пора уже закручивать гайки! А то нам крандец будет!