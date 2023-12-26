Фейков нет. Тол...
Вся политическая ...Россия в мире
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Фейков нет. Только достоверные новости

8 034 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Олег Самойлов
    А х...в, как дров и луку гнилого мешок пиндосрань не хочет?"Претензия на 1 м...
  • алекс кузь
    И не только. Если банкиры  отказывают в рефинансировании кредита пенсионеру, банкиры с их холопами за гранью морали, ...Выгнать из заведе...
  • Василий Топчий
    Это означает, что Россия колония США. Сейчас идёт война за независимость.25 декабря 1991 г...

Не могу понять, каким образом этот процент извращенцев всё время сидит на наших телевизионных экранах – основа пятой колонны

Не могу понять, каким образом этот процент извращенцев всё время сидит на наших телевизионных экранах – основа пятой колонны

Разогнать всех ТВ-начальников потребовали в Общественной Палате Вообще-то Первый зампред комиссии Общественной палаты России по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Павел Пожигайло потребовал это действо - по поводу наших телевизионных начальников - совершенно по конкретному поводу.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Игорь Максаков
Просто в стране, где в Конституции нет Статьи &quot;ИДЕОЛОГИЯ&quot;, в которой должны быть прописаны нравственные ценности многонационального народа России, всё так и будет. Будет разложение человека на фекальном уровне и превращение личности в вонючее вшивое тряпьё. Пора уже закручивать гайки! А то нам крандец будет!
Ответить
11 час.

Картина дня

наверх