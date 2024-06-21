Депутат Максим Банных оценил ход капитального ремонта школы № 5 в Алейске

Завершить все работы здесь планируют в 2025 году, их стоимость — более 80 млн рублей Депутат Алтайского Заксобрания Максим Банных оценил ход капитального ремонта школы № 5 в Алейске, сообщили в пресс-службе АКЗС.
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