Третий день эскалации: как складывается ситуация в секторе Газа

скриншот из видео Параллельно с боевыми действиями на собственной территории ЦАХАЛ весь день наносил удары и по сектору Газа, сравняв с землей не только позиции бойцов ХАМАС, но и многоэтажные дома, больницы и местные мечети.
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