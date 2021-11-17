Владимир ПЛЮЩЕВ: Это нонсенс, когда сборную возглавляет человек, который никогда не занимался тренерской практикой

Во второй части интервью экс-главный тренер сборной России Владимир Плющев поделился мыслями о том, почему российский хоккей топчется на месте, что происходит в КХЛ и нужны ли в национальной команде консультанты.
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