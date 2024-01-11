Дубль Ничушкина помог «Колорадо» обыграть «Вегас»

«Колорадо» благодаря шат-ауту Георгиева и голам Ничушкина обыграло «Вегас». В Денвере (штат Колорадо, США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Колорадо Эвеланш» принимало «Вегас Голден Найтс».
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