Компенсация за наезд на собаку в 2023 году по новому закону – судебная практика и советы юриста, куда обращаться и какие документы готовить В настоящее время закон запрещает выгул собак без поводка на проезжей части, в лифтах и помещениях общего пользования многоквартирных домов, во дворах, на детских и спортивных площадках (планируется полный запрет на выгул […] Сообщение Можно или нет получить компенсацию за наезд на собаку в 2023 году по закону появились сначала на Юридическая консультация онлайн бесплатноЮридическая консультация онлайн бесплатно - Предоставляем консультацию по уголовным, гражданским, административным, семейным и трудовым делам.