Рецензия: Максим и Баста – «Наше лето 2.0». Новые песни пишут те, у кого старые плохие?

2006, Gazgolder & SP Оценка: 7 из 10. В 2007 году назад певица Максим и рэпер Баста выпустили дуэт «Наше лето», который представлял собой микс из припева песни Марины «Нежность» и речитативных куплетов Василия.
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