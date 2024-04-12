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На Западе предрекли ВСУ тяжелейшие испытания в ближайшие месяцы

На Западе предрекли ВСУ тяжелейшие испытания в ближайшие месяцы

Украинские вооруженные силы находятся на грани коллапса. Об этом пишет агентство Bloomberg. По данным западных журналистов, ракетные удары по энергетической инфраструктуре страны, бомбардировки второго по величине города, Харькова, и продвижение нашей армии вдоль всей линии фронта говорят о том, что киевский режим переживает сейчас едва ли не самый тяжелый момент за все два года специальной военной операции.

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