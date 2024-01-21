Маргарита Базылюк из клуба Этери Тутберидзе выиграла чемпионат России по прыжкам

Зрителей и судей поразил уникальный каскад: четверной сальхов - ойлер - четверной сальхов, чего раньше не исполняла ни одна спортсменка12-летняя ученица Этери Тутберидзе стала чемпионкой России по прыжкам.
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