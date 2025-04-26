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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Айсбэрен» стал чемпионом Германии в 4-й раз за 5 лет, обыграв в финале «Кельн» – 4-1 при разнице шайб 27:3. Экс-проспект «Рейнджерс» Роннинг стал MVP

Берлинцы выиграли серию со счетом 4-1, а три заключительных матча с одинаковым счетом – 7:0. Итоговая разница шайб в финале – 27:3.

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