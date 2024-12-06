Депутат ГД Пискарев: к протестам в Грузии подключились новые западные фонды

Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России установила, что к протестам в Грузии подключились западные фонды, созданные в 2022 году для контроля релокантов, заявил глава комиссии ГД Василий Пискарев 4 декабря в Telegram-канале.
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