Депутат ГД Пискарев: к протестам в Грузии подключились новые западные фонды

Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России установила, что к протестам в Грузии подключились западные фонды, созданные в 2022 году для контроля релокантов, заявил глава комиссии ГД Василий Пискарев 4 декабря в Telegram-канале.