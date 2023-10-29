Премьер-министр Израиля Нетаньяху извинился за упреки служб безопасности

Премьер-министра Израиля Биньямин Нетаньяху принес извинения за свою публикацию, что перед обострением палестино-израильского конфликта службы безопасности не сигнализировали о вероятном нападении со стороны боевиков ХАМАС.
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