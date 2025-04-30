Добровольцы «Барс-Курск» ежедневно сбивают порядка 10 украинских БПЛА в Глушковском районе

КУРСК, 30 апреля. /ТАСС/. Бойцы добровольческой бригады «Барс-Курск» уничтожают около десяти беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном Глушковском районе Курской области.
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