“Её личное дело”, – Дмитрий Губерниев рассказал о своем отношении к эмигрировавшей Елене Исинбаевой

Дмитрий Губерниев. Фото: Спортивный комментатор вновь вспомнил и поддержал Елену Исинбаеву. Олимпийская чемпионка Елена Исинбаева в скором времени покинет комиссию атлетов Международного олимпийского комитета, поскольку срок ее полномочий подходит к концу.
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