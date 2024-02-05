В ФСО рассказали, на чем и когда ездит за рулем Путин

Автомобилей иностранного производства в пользовании президента России Владимира Путина из Гаража особого назначения ФСО РФ нет, рассказал начальник отдела по связям с прессой и общественностью ведомства Денис Симонов.
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