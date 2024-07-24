Небоскреб-колодец Ponte City Apartments: самый высокий и самый проблемный в Африке

Самый большой и густонаселенный город ЮАР — Йоханнесбург. В этом мегаполисе проживает более 6 млн человек, сосредоточены офисы самых крупных компаний Черного континента и расположены самые опасные его трущобы.
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