ВС РФ близки ко взятию гарнизона ВСУ близ центральной части Красногоровки в полное окружение Российские войска близки к тому, чтобы захлопнуть крышку локального котла для ВСУ в Красногоровке.
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ВС РФ близки ко взятию гарнизона ВСУ близ центральной части Красногоровки в полное окружение Российские войска близки к тому, чтобы захлопнуть крышку локального котла для ВСУ в Красногоровке.
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