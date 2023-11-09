Глава Смоленщины обсудил с министром образования РФ вопрос возведения кампуса в облцентре

Строительство предполагает возведение «Школы 21», лабораторного и учебно-производственного корпусов, общежития, а также ряда других объектов Губернатор Смоленской области Василий Анохин обсудил с главой минобрнауки России Валерием Фальковым вопрос строительства в Смоленске межвузовского кампуса.
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