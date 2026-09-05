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«Ак Барс» отыгрался с 1:3 и победил «Сибирь» по буллитам – 4:3

« Ак Барс » победил « Сибирь » (4:3 Б) в первом матче регулярного чемпионата-2026/27. По ходу игры Фонбет Чемпионата КХЛ команда тренера Анвара Гатиятулина отыгралась с 1:3 благодаря голам Александра Иванова и  Семена Терехова .

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