О работе по сохранению родных языков в Татарстане рассказали на Первом канале

Фото: скриншот трансляции Сегодня, когда в России впервые отмечается День языков народов РФ, на Первом канале показали посвященный деятельности по сохранению языкового многообразия страны репортаж Светланы Костиной.
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