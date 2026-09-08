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Татар-информ

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О работе по сохранению родных языков в Татарстане рассказали на Первом канале

О работе по сохранению родных языков в Татарстане рассказали на Первом канале

Фото: скриншот трансляции Сегодня, когда в России впервые отмечается День языков народов РФ, на Первом канале показали посвященный деятельности по сохранению языкового многообразия страны репортаж Светланы Костиной.

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