Ученики школ Поморья готовятся оказывать первую помощь

Недавно такие уроки у учеников 26-й архангельской школы прошли на базе Северного государственного медицинского университетаТакие занятия проходят в рамках курса «Основы безопасности и защита Родины», введённого для школьников 8 — 11 классов с 1 сентября 2024 года по Указу Президента России.
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