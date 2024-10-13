Ученики школ Поморья готовятся оказывать первую помощь

Недавно такие уроки у учеников 26-й архангельской школы прошли на базе Северного государственного медицинского университетаТакие занятия проходят в рамках курса «Основы безопасности и защита Родины», введённого для школьников 8 — 11 классов с 1 сентября 2024 года по Указу Президента России.