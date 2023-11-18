В конце ноября на ТВЦ состоятся премьеры новых «Загадок» и сериала «Зовите Ермолова!» с Владимиром Колгановым

Появились подробности о грядущих премьерах ТВЦ. Согласно пресс-службе канала, 23 ноября будут показаны новые сезоны «Загадок» с Валюшкиной и Коломиной, а 25 ноября состоится премьерный показ сериала «Зовите Ермолова!» с Владимиром Колгановым.
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