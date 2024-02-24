Армия России ведёт мощный штурм Работино, бронетехника прорвалась в центр укрепрайона врага (ВИДЕО)

Армия России ведёт мощный штурм Работино, бронетехника прорвалась в центр укрепрайона врага. На Запорожском фронте полки ЮВО начали новую волну наступления, прорвали оборону ВСУ и ведут бои за основные укрепления врага.
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