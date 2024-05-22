Какие льготы положены учителям в Тульской области

Педагоги сегодня особенно востребованы в России, и Тульская область не стала исключением – для представителей этой профессии в регионе существует немало мер поддержки, а в ближайшее время их планируют расширить.
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