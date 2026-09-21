Как менялась политическая ситуация во Владимирской области за 10 лет

Редакция «Владимирских новостей» решила проанализировать, как менялась явка и процент голосов на выборах в Государственную думу за последние десять лет.
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