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Царьград

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Андрей Туманов рассказал, как правильно собирать яблоки для хранения

Андрей Туманов рассказал, как правильно собирать яблоки для хранения

Председатель "Московского союза садоводов" Андрей Туманов объяснил, как правильно собирать яблоки для длительного хранения.

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