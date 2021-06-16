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  • Kazak Gahi
    Эх, Россияне! Где ж Ваша гордость. Радуетесь, что доллар менее 64 рублей. Вот когда рубль будет 64 доллара, тогда ...Биржевой курс дол...

Экспорт Японии в мае показал самый резкий рост за 41 последний год благодаря устойчивому спросу на автомобили и запчасти

Согласно опубликованным сегодня данным министерства финансов Японии, объем экспорта в мае вырос на 49,6% по сравнению с прошлым годом, что является самым резким ежемесячным ростом за более чем 40 лет,Согласно опубликованным сегодня данным министерства финансов Японии, объем экспорта в мае вырос на 49,6% по сравнению с прошлым годом, что является самым резким ежемесячным ростом за более чем 40 лет, благодаря высокому спросу на автомобили и связанные с ними запчасти.

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