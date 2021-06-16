Экспорт Японии в мае показал самый резкий рост за 41 последний год благодаря устойчивому спросу на автомобили и запчасти

Согласно опубликованным сегодня данным министерства финансов Японии, объем экспорта в мае вырос на 49,6% по сравнению с прошлым годом, что является самым резким ежемесячным ростом за более чем 40 лет,Согласно опубликованным сегодня данным министерства финансов Японии, объем экспорта в мае вырос на 49,6% по сравнению с прошлым годом, что является самым резким ежемесячным ростом за более чем 40 лет, благодаря высокому спросу на автомобили и связанные с ними запчасти.