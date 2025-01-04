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Себастьян Леб: «Победа на «Дакаре» – не одержимость, но главная цель сезона»

Перед стартом «Дакара-2025» Себастьян Леб поделился мыслями о многолетней борьбе за победу на легендарном ралли-рейде.

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