Ирина Гехт заявила Путину, что готова работать на севере

Валерий Чикунов

Нет , там должен руководить человек местный и сведущий во всех делах как социальных так и производственных . Здесь время на ознакомление и обучение нет . Кроме всего прочего надо знать специфику Севера, контакты с соседями и с Центром . Как узкопрофильным специалистом , если есть на это желание и возможности , то за ради Бога.