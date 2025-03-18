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Ирина Гехт заявила Путину, что готова работать на севере

Ирина Гехт заявила Путину, что готова работать на севере

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Врио губернатора Ненецкого автономного округа Ирина Гехт на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявила, что готова работать на севере.

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Комментарии
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Валерий Чикунов
Нет , там должен руководить человек местный и сведущий во всех делах как социальных так и производственных . Здесь время на ознакомление и обучение нет . Кроме всего прочего надо знать специфику Севера, контакты с соседями и с Центром . Как узкопрофильным специалистом , если есть на это желание и возможности , то за ради Бога.
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11 час.
Валерий Чикунов
у нас уже есть одна специалистка , которая
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11 час.
ВЧ
Валерий Чикунов
Ещё ни разу на своем рабочем месте не появилась , но зарплату не хилую до сих пор получает .
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11 час.
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