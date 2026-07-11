Когда во Владивосток наконец вернется солнце: появился ответ синоптиков

После затяжных дождей, туманов и серого неба жители Владивостока все чаще спрашивают: когда, наконец, выглянет солнце и можно будет хоть на несколько дней забыть о зонтe? Синоптики дали предварительный ответ и обозначили сроки, когда погода в городе начнет меняться в более комфортную сторону.