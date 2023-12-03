Допуск только после особого экзамена: Toyota удивляет подходом к сборке Century

Toyota Century - это роскошный седан, который производится японской компанией Toyota с 1967 года. Автомобиль известен своей исключительной отделкой, превосходными характеристиками и высочайшим качеством сборки.
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