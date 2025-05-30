Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Священник Симеон Есин благословил новобранцев весеннего призыва на несение воинской службы

В ходе весенней призывной кампании 2025 года, в военном комиссариате г. Миллерово, Миллеровского, Тарасовского и Чертковского районов настоятель храма апостола Андрея Первозванного иерей Симеон Есин встретился с новобранцами, перед их отправкой к месту несения срочной службы в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации.

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