Священник Симеон Есин благословил новобранцев весеннего призыва на несение воинской службы

В ходе весенней призывной кампании 2025 года, в военном комиссариате г. Миллерово, Миллеровского, Тарасовского и Чертковского районов настоятель храма апостола Андрея Первозванного иерей Симеон Есин встретился с новобранцами, перед их отправкой к месту несения срочной службы в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации.