Что изменится в жизни тамбовчан с 1 июня

С 1 июня в силу вступят ряд нововведений, которые так или иначе повлияют на жизнь тамбовчан. Они касаются индексации пенсий и льгот, правил расчета единого пособия, продажи алкоголя, туристической безопасности и других сфер.
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